Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 августа 2021 10:46

МЧС Кубани: повреждений после града в Лабинском районе не зафиксировано

Мощный удар стихии удалось отбить градобойными снарядами
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Выпавшие льдины вдоль дороги в районе станицы Чамлыкской

Выпавшие льдины вдоль дороги в районе станицы Чамлыкской

Град обрушился на Лабинский район 4 августа. Дороги заметало льдинами, будто снегом, а видимость на трассах была почти нулевая. Но в населенных пунктах после стихии повреждений не зафиксировано.

- 4 августа через станицу Чамлыкскую Лабинского района прошел грозовой фронт. Град обрушился некрупный - достигал в диаметре 0,8 см. Повреждений домовладений и социально-значимых объектов не выявлено, обращений от граждан не поступало, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Во время непогоды активно работала военизированная противоградовая служба. «Комсомолка» сообщала, что мощный удар стихии удалось отбить градобойными снарядами – их было выпущено более 400 штук.