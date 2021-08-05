МЧС Кубани: повреждений после града в Лабинском районе не зафиксировано

Выпавшие льдины вдоль дороги в районе станицы Чамлыкской

Град обрушился на Лабинский район 4 августа. Дороги заметало льдинами, будто снегом, а видимость на трассах была почти нулевая. Но в населенных пунктах после стихии повреждений не зафиксировано.

- 4 августа через станицу Чамлыкскую Лабинского района прошел грозовой фронт. Град обрушился некрупный - достигал в диаметре 0,8 см. Повреждений домовладений и социально-значимых объектов не выявлено, обращений от граждан не поступало, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Во время непогоды активно работала военизированная противоградовая служба. «Комсомолка» сообщала, что мощный удар стихии удалось отбить градобойными снарядами – их было выпущено более 400 штук.