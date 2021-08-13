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Происшествия13 августа 2021 12:34

Шторм в Анапе 13 августа 2021: улицы затоплены, пляжи закрыты, набережная разворочена

Шторм в Анапе 13 августа 2021 стал самым мощным за лето
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Шторм в Анапе 13 августа 2021 обрушился на курорт прошлой ночью. За несколько часов в городе выпала трехмесячная норма осадков. Улицы ушли под воду, а пляжи размыло.

Тропический шторм разбушевался на Кубани накануне. По словам синоптиков, циклон сформировался еще пару дней назад над акваторией, а сегодня вышел на берег.

Шторм в Анапе 13 августа 2021 парализовал движение даже на федеральной трассе Керчь – Новороссийск. На месте уже дежурят сотрудники дорожно-патрульной службы. Они просят автомобилистов воздержаться от поездок по дорогам и населенным пунктам, относящимся к зонам перекрытия или подтопления.

Экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности. На курорт уже прибыли дополнительные бригады ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Шторм в Анапе 13 августа 2021 сохранится как минимум до конца суток. По прогнозам синоптиков, распогодится на курорте не раньше, чем в воскресенье, 15 августа.

Анапа за ночь ушла под воду
Видео: instagram.com/andreimakovozov