Шторм в Анапе 13 августа 2021: улицы затоплены, пляжи закрыты, набережная разворочена

Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Шторм в Анапе 13 августа 2021 обрушился на курорт прошлой ночью. За несколько часов в городе выпала трехмесячная норма осадков. Улицы ушли под воду, а пляжи размыло.

Тропический шторм разбушевался на Кубани накануне. По словам синоптиков, циклон сформировался еще пару дней назад над акваторией, а сегодня вышел на берег.

Шторм в Анапе 13 августа 2021 парализовал движение даже на федеральной трассе Керчь – Новороссийск. На месте уже дежурят сотрудники дорожно-патрульной службы. Они просят автомобилистов воздержаться от поездок по дорогам и населенным пунктам, относящимся к зонам перекрытия или подтопления.

Экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности. На курорт уже прибыли дополнительные бригады ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Шторм в Анапе 13 августа 2021 сохранится как минимум до конца суток. По прогнозам синоптиков, распогодится на курорте не раньше, чем в воскресенье, 15 августа.