На Кубань несется ураган

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На Кубань движется ураган. Скорость ветра может достичь 28 м/с. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Уходящий с территории Краснодарского края циклон принесет сегодня в некоторые районы сильный ветер. Так, на участке Черноморского побережья от Анапы до Геленджика ожидаются порывы вплоть до 28 м/с, - отметили в пресс-службе.

1344 дома ушли под воду из-за непогоды в Краснодарском крае. Природная стихия бушует на Кубани с утра 13 августа. Самая тяжелая ситуация сложилась в Анапе. Здесь залповые ливни разрушили дамбу и дорогу, которая соединила курорт с аэропортом. Стихия не обошла стороной лагеря. Так, в станице Голубицкой, что в Темрюкском районе, эвакуировали 330 детей из оздоровительного центра. В Крымском районе развернут пункт временного размещения пострадавших от подтоплений. Он находится в Доме культуры станицы Варениковской.