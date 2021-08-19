Мэр Анапы Василий Швец лично вышел на помощь в ликвидации последствий наводнения

Фото: Типичная Анапа

На 1-м проезде в Анапе рабочие прорыли траншею, чтобы вода с затопленных улиц уходила в море. Всю ночь спецтехника и рабочие с казаками и местными жителями убирали павильоны и копали канал. Вода стала уходить.

Но с утра рабочие стали расчищать траншею от глыб, чтобы улучшить проток. Мэр города-курорта Василий Швец не стал стоять в стороне и раздавать поручения, он надел резиновые сапоги, плащ от дождя и стал помогать убирать большие камни, мешающие стоку воды.

Фото: Типичная Анапа

Дожди в регионе ожидаются до 21 августа, в том числе может поливать и в Анапе. Несмотря на это, здесь продолжат устранять последствия наводнения после мезоциклона.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в ночь на 19 августа под Анапой вновь выпала месячная норма осадков. В поселке Виноградном перекрыли участок федеральной трассы в районе улицы Таманской, 5. На месте дежурят экипажи ДПС. Они направляют автотранспорт в обход.