В Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия разгула мезоциклона

Ликвидация последствий подтопления. Фото пресс-службы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

На Кубани продолжается работа в зонах подтопления. Последствия удара стихии уже полностью устранены 23 населенных пунктах Темрюкского, Анапского и Славянского районов и в Новороссийске. В 10 населенных пунктах остаются подтопленными 270 частных домовладений и 632 придомовых территорий.

В 6 муниципальных образований продолжает функционировать режим «Чрезвычайная ситуация».

- Для освобождения подтопленных территорий от воды приняты инженерно-технические решения по обустройству трех водоотводных каналов общей протяженностью 700 метров. В Темрюке запущена насосно-перекачивающая станция и усилена группировка экстренного ведомства тремя единицами техники из Сочи, - рассказали в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Сегодня из-за ухудшения погоды, ливней и схода сточных вод в Славянском районе подтопило 72 частных домовладения и 88 придомовых территорий. В пострадавших от удара стихии районах продолжают работу пункты временного размещения, в которых размещено 695 человек, в том числе 244 детей.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и начальник краевого управления МЧС Олег Волынкин с вертолета осматривают подтопленные территории. Сейчас там продолжают откачивать воду, убирать мусор, вывозить упавшие деревья. Работают оценочные комиссии, чтобы люди как можно быстрее начали получать выплаты.