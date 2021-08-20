В Анапе снова ограничили движение на трассе из-за ливня

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Циклон совсем скоро должен покинуть Черноморское побережье. Напоследок стихия решила нанести еще один удар. На Анапу с самого утра вновь обрушились ливни. Количество осадков большое, потому на дорогах образовались глубокие лужи. Из-за этого движение на федеральной трассе Новороссийск – Керчь в Анапе вновь ограничили.

- Проезд временно невозможен, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Объезд организован через поселок Виноградный.

Напомним, что штормовое предупреждение на территории края действует до 21 августа включительно. Причем подготовиться к стихии, советуют метеорологи, стоит всем районам Кубани, особенно Черноморскому побережью.

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В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить 101 или 8 (861) 268-64-40.