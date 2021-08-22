Прогноз погоды в Анапе 22 августа 2021: на смену ливням пришла невыносимая жара

Фото: Максим ПЕСКОВ

В последние дни над Анапой висело настоящее погодное проклятье. Ливни и грозы мучали курорт - последствия непогоды экстренные службы устраняют до сих пор. Но в ближайшее время все должно устаканиться. «КП» – Кубань» узнала, какой будет погода в Анапе 22 августа 2021 года.

По прогнозам синоптиков, на курорте ожидается ясная погода - будет светить солнце. Температура воздуха днем прогнозируется 26-28 градусов, ночью станет прохладнее - 17-19 градусов со знаком плюс. Ветер будем слабый - 3 метра в секунду.

Несмотря на шикарную погоду, местные власти спешат напомнить туристам о действующем запрете - все пляжи по-прежнему закрыты.

- В связи со штормом на море, сильным донным течением, купание на всех пляжах Анапы запрещено, - уточняют в администрации курорта.

Кроме того, в море могут сформироваться смерчи на участке от Анапы до Магри - вихрей тоже стоит опасаться.