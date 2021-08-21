«Вода уходит, проблемы начинаются»: Елена Малышева посетила затопленную Анапу и дала советы, как возвращаться к жизни после наводнения

Елена Малышева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена Малышева посетила один из затопленных детских лагерей Анапы. Здесь до сих пор работают спасатели. Практически в круглосуточном режиме они откачивают воду из спальных корпусов. Взгляду предстает очень грустная картинка: перемазанные в грязи кроватки, вздутый пол, облупившиеся стены. На площадках под илом не видно детских рисунков. Но лагерь все же возвращается к жизни, которая была до того, как сюда пожаловал мезоциклон.

Тема ликвидации санитарно-эпидемических последствий режима ЧС стала основной в съемках новой телепрограммы про здоровье. Самым тяжелым для горожан сейчас будет расставание с любимыми и дорогими вещами.

- Глобально, если вы попали в зону затопления, сохранить можно только одежду и постельное белье. И посуду. Это все можно продезинфицировать, - рассказала Елена Малышева. - А все остальное надо выкинуть, особенно матрасы.

Санитарные врачи, с которыми Елена Малышевы вместе записывала программу, подтвердили: если в дом пришла «большая вода», то обустраивать все придется заново. Выкинуть придется все продукты, даже консервы. Их не получится обработать так, чтобы устранить риск заражения. Не получится просушить матрасы и мягкую мебель.

Сейчас, во всех подтопленных домах предстоит провести самое сложное - дезинфекцию. Причем, перед этим все помещения предстоит освободить от вещей и вымыть.

В этом августе жизнь жителей Краснодарского края поделилась на «до» и «после» мезоциклона. Природа наносила один удар за другим, не давая опомниться. Сдавшее позиции солнце едва выглядывало и снова пряталось за свинцовые тучи.Такие яркие и такие редкие в эти дни солнечные окна горожане используют с пользой: подсчитывают убытки и вытаскивают просохнуть под лучи имущество, которое еще можно спасти.

Всю эту неделю в городе работали комиссии, которые оценивали ущерб. Сегодня в Анапе начались выплаты компенсаций пострадавшим от ливней.

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