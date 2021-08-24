Фото с сайта администрации Сочи

После ЧП в Сочи сенатор Алексей Пушков призвал срочно регулировать движение самокатов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на новость о том, что годовалую девочку сбил электросамокат в Сочи.

- Как я уже не раз говорил, срочно нужно начать регулировать движение самокатов. Уже были смерти, все чаще страдают дети. Случай в Сочи — еще одно подтверждение, что резко возросшую активность самокатчиков нельзя пускать на самотек, — написал парламентарий.

Напомним, что инцидент в Сочи произошел 22 августа. Мужчина, управлявший самокатом, с места происшествия скрылся, ребенок госпитализирован. Личность «гонщика» установлена.