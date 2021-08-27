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Здоровье27 августа 2021 13:21

О ситуации с коронавирусом на Кубани рассказали в Оперативном штабе

Большее количество заболевших - около 65% - приходится на долю женщин
Светлана ОВДЕЙ
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Борьба с COVID-19 на Кубани продолжается

Борьба с COVID-19 на Кубани продолжается

Ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора Кубани Виолетта Троеглазова рассказала об обстановке с эпидемией в крае. Так, в течение последней недели заболевания через передачу в семье составили 19,7%, заражения в медучреждениях - 4,3%, на работе 20,8%. Завезли болезнь около 0,7%. Источники заболевания не установлены в 50% случаев. А всего за неделю выявлено 13 завозных случаев. Об этом сообщает оперативный штаб края.

7470 коек в 28 больницах развернуто на Кубани. Из них свободными остаются 639 мест. Количество реанимационных коек составляет 741, в дальнейшем могут быть развернуты еще 253.

Как подчеркивается, большее количество заболевших - около 65% - зафиксировано среди женщин.

- Сейчас уже привито 406 743 человека. Это 101,3% от населения, подлежащего получению прививки, - подчеркнула специалист-эксперт управления Роспотребнадзора Кубани Виолетта Троеглазова.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о 2 выявленных очагах COVID-19 в Краснодарском крае. Также в регионе перевыполнен установленный план по вакцинации.