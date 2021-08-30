Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье30 августа 2021 15:47

Более 405 тысяч жителей Краснодара вакцинировались от COVID-19

В городе продолжают работу 60 прививочных пунктов, 3 из которых – круглосуточные
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Краснодарском крае и других регионах России продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Так, в Краснодаре прививку от COVID-19 получили уже более 405 901 жителя. Такое число было названо на совещании под руководством главы города Евгения Первышова.

Как отмечено на заседании, больницы остаются перегруженными, а находящиеся в них пациенты болеют в тяжелой форме. Подчеркивается, что люди, которые сделали прививку, но позже заболели, переносят COVID-19 легко.

- Обстановка с эпидемией на Кубани остается напряженной. Все зараженные находятся под наблюдением, - прокомментировала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

В Краснодаре продолжают работу 60 прививочных пунктов, из них 3 принимают на вакцинацию жителей круглосуточно. Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 1 октября 2021 года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что за сутки в регионе выявлено 249 случаев заболевания COVID-19. 111 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Также в Краснодарском крае накануне запустили сайт о вакцинации «Вакциназдесь.РФ». На портале можно узнать наличие вакцины и обстановку в прививочных медпунктах.