«Безопасный троллейбус» с детскими рисунками и шариками выехал на маршрут в Новороссийске

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk/

В Новороссийске в День знаний выехал на дороги непростой троллейбус. Рядом с другим общественным транспортом он изрядно выделяется. А причина тому – разноцветные воздушные шарики и яркие детские рисунки, авторами которых стали участники конкурса, организованного совместно с ГИБДД. Об этом сообщает глава Новороссийска Игорь Дяченко в своем Instagram-аккаунте.

Конкурс детского творчества проводился службой управления городского транспорта. На участие было подано много заявок и красочных рисунков. Лучшие из них разместили на троллейбусе, разукрасив привычный общественный транспорт.

- Сегодня на «Безопасном троллейбусе» прокатились первоклассники школы № 11. Для первых пассажиров была организована волшебная игра на знание ПДД, - рассказал глава города Игорь Дяченко в публикации.

Кстати, такой троллейбус будет ездить по дорогам Новороссийска уже во второй раз. А перевозить пассажиров и радовать автомобилистов и пешеходов он будет до 11 сентября.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о необычном трамвае Краснодара. Корпус вагона украсил символ ФК "Краснодар" – бык и надпись «Наш город. Наша команда».

А с 1 сентября и до конца месяца краснодарские школьники смогут бесплатно прокатиться по некоторым маршрутам города. Для этого нужно получить пятерку и показать водителю дневник.