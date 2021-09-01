Улицы Апшеронского района затоплены после дождя

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В Апшеронске ливнёвки не справились с обрушившимся на город ливнем. Затопленными оказались 16 придомовых территорий. Владельцам 5 домов этой ночью совсем не до сна: в их жилье зашла вода. Сейчас в наиболее пострадавших точках работают спасатели, пытающиеся экстренно откачтаь воду из домовладений.

- Всего к ликвидации привлечено 35 человек личного состава и 11 единиц техники. В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю в круглосуточном режиме работает оперативный штаб. Ситуация находится на контроле ведомства. – рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Вода стоит на дорогах, водителям стоит быть предельно внимательными.

В регионе действуют 4 экстренных предупреждений, связанные с сильными осадками, ветром, подъемами уровней рек до опасных явлений, формированием смерчей над морем, а также высокой пожарной опасностью.

Сегодня в Сочи в разных районах курорта образовались сразу несколько смерчей. В Адлере стихия вышла на пляж и раскидала шезлонги. В Кудепсте можно было наблюдать еще более опасное и редкое явление – двойной смерч.

МЧС России рекомендует проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры пожарной безопасности и правила дорожного движения.