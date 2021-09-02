В Сочи из-за ливня температура воздуха упала на 14 градусов

Люди прячутся под дождевиками Фото: Елена МОСКАЛЕВА

В Сочи накануне вечером столбики на термометрах держались на отметке +33 градуса. Но из-за дождя на курорте резко похолодало. К утру 2 сентября температура воздуха упала на 14 градусов – в 9 часов на улице всего лишь 19 градусов тепла.

Фото: AlekseiKopaigorodskii

По прогнозам, в Сочи будет лить целый день. Из-за возможных затяжных ливней на курорте даже подготовили пункты эвакуации. Также в городе ожидается сильный ветер, возможно падение деревьев.

- Сейчас погода ухудшается. Все службы по-прежнему работают в режиме повышенной готовности. Ситуация в данный момент стабильная и контролируемая, это позволяет нам вернуться к намеченному плану, - написал в Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что накануне в Сочи были замечены несколько смерчей, один из них вышел на берег и раскидал шезлонги. Штормить на курорте будет до 3 сентября.