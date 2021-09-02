Для кубанских студентов трех техникумов открыли новые мастерские

Фото: пресс-служба администрации региона

В крае, помимо обновления и открытия школ, новшества ввели и для студентов. Так, в трех кубанских техникумах оборудовали мастерские. Об этом сообщает пресс-служба региона. В помещениях студенты будут отрабатывать теорию на практике.

В Пашковском сельскохозяйственном техникуме появилась мастерская для работ по сантехнике и отоплению. Всего оборудовано 5 рабочих мест.

А в индустриально-строительном техникуме Крымска будут отрабатывать электромонтажные навыки. Мастерская рассчитана на 10 мест.

Динской механико-технологический техникум открыл строительную мастерскую. Студенты смогут делать более точные расчеты возведения зданий, почти как на производстве.

Все мастерские оборудованы с соблюдением требований безопасности труда. Кроме учебы, здесь смогут проводить экзамены по критериям WorldSkills и готовиться к чемпионатам «Молодые профессионалы».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала об открытии третьего кубанского «IT-куба». Площадка занимается обучением детей в области программирования.