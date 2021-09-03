Более 6 тысяч гектаров земли в Краснодаре освободили от амброзии

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Борьба с растущей амброзией на Кубани продолжается. Так, в Краснодаре аллергенная трава уже скошена более чем на 6 тысячах гектаров земли. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас в работе по ликвидации сорняка ежедневно задействованы 50 человек. Особый мониторинг проводится в жилых районах – местах большего скопления людей и, соответственно, очагах аллергических реакций.

- В начале августа от амброзии уже освободили около 5,5 тысячи гектаров земли, в том числе в районе кладбищ и строек. Сейчас проводится мониторинг, работают рейдовые службы, - подчеркивают в пресс-службе мэрии. – Уже составлено 160 протоколов о нарушении – за нескошенные участки. 714 жителей также получили уведомления.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о штрафах за нескошенный сорняк. В конце августа в Краснодаре протоколы были составлены на 148 человек.