Вениамин Кондратьев призвал помнить произошедшие трагедии для сохранения мира в обществе

Фото: Владимир Веленгурин

Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, по всей России вспоминают жертв трагедии Беслана. В 2004 году в местной школе произошел теракт: дети, преподаватели, родители, присутствовавшие на линейке Дня знаний, оказались заложниками. Губернатор края Вениамин Кондратьев призвал людей помнить трагедии для сохранения мира в обществе. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

- В Краснодарском крае – большом и многонациональном регионе – делают многое для предупреждения терроризма и экстремизма. Улучшаются меры безопасности, особенно в образовательных учреждениях, - подчеркнул Вениамин Кондратьев. – Сохранять неравнодушие, соблюдать правила, помнить о трагедиях – всё это позволит сделать так, чтобы в обществе царил мир.

В Краснодаре в День солидарности в борьбе с терроризмом пройдут мероприятия в память о трагедии Беслана.

А в Горячем Ключе 3 сентября установили стенд, на котором размещены фотографии жертв теракта 2004 года. Каждый может почтить память, оставив отпечаток ладони на установленном рядом арт-объекте.