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Общество5 сентября 2021 13:29

На Кубани похолодает до +6 градусов

Об этом сообщают в краевом гидрометцентре
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

С начала рабочей неделе метеорологи прогнозируют потепление. Столбики термометров вновь покажут 30-градусные отметки. А пока же погода на Кубани зависит от антициклона. В регионе обойдется без дождей, но температурные показатели пока остаются на 4-5° ниже средних многолетних значений. В некоторых районах Краснодарского края ожидаются практически ноябрьские отметки.

- Температура воздуха ночью 11-16 градусов. А вот в предгорьях юго-восточных районов края отметки опустятся до +6 градусов, - сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Днем территория Кубани прогреется до отметок +20-25 градусов.

При этом на Черноморском побережье ночью ожидается 10-15 градусов, а днем +22-27 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптик рассказал, когда закончится бархатный сезон в Краснодарском крае.