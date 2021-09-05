На Кубани похолодает до +6 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

С начала рабочей неделе метеорологи прогнозируют потепление. Столбики термометров вновь покажут 30-градусные отметки. А пока же погода на Кубани зависит от антициклона. В регионе обойдется без дождей, но температурные показатели пока остаются на 4-5° ниже средних многолетних значений. В некоторых районах Краснодарского края ожидаются практически ноябрьские отметки.

- Температура воздуха ночью 11-16 градусов. А вот в предгорьях юго-восточных районов края отметки опустятся до +6 градусов, - сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Днем территория Кубани прогреется до отметок +20-25 градусов.

При этом на Черноморском побережье ночью ожидается 10-15 градусов, а днем +22-27 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптик рассказал, когда закончится бархатный сезон в Краснодарском крае.