Потеплеет до плюс 32: Синоптики рассказали, когда на Кубань вернется жара

Фото: архив КП

Летняя погода покинула Кубань словно по расписанию. Уже 31 августа в Краснодарском крае зарядили мощные ливни, а столбики термометров сбросили по десять градусов.

Резкое похолодание стало неприятной неожиданностью для жителей. Еще вчера в регионе стояла невыносимая жара, а уже сегодня столбики термометров застыли на отметке в 20 градусов.

Совсем холодно на Кубани было по ночам. В некоторых районах температура воздуха опускалась даже до плюс 12. В Сочи вовсе повалил снег.

Сразу несколько районов края ушел под воду. Мощные ливни обрушились на Апшеронск и Усть-Лабинск. Здесь даже смыло дорогу. Сейчас ситуация в регионе улучшилась.

В Краснодарском крае даже официально стартовал бархатный сезон. Это когда температура воздуха и воды в Черном море примерно совпадают.

По словам синоптиков, уже скоро на Кубань вернется жара. Шорты и платья еще пригодятся местным жителям. Потепление придет в Краснодарский край ближе к концу месяца.

- Ожидаем, что 22-24 сентября средняя температура воздуха в крае составит 30-32 градуса, – говорят «КП» – Кубань» синоптики.

Они обещают, что такая погода сохранится на Кубани до конца месяца. Ожидать резкой смены раньше не имеет смысла.

Через край проходит активный циклон. Он сопровождается северными ветрами и похолоданием. Его уже пару дней как ощущают жители Кубани. Терпеть такую погоду придется еще две недели, пока в регион не вернется жара.

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Об этом заявили синоптики (подробнее).