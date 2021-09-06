Мэр Краснодара поручил уменьшить скопление родителей у школ

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В Краснодаре у школ собираются очереди из родителей, которые приходят забирать детей. Уменьшить скопления у дверей учреждений поручил мэр города Евгений Первышов.

- Есть требования по антитеррористической защищенности, по ограничению допуска родителей в связи с эпидтребованиями. В любом случае надо посмотреть, какие у нас есть возможности, чтобы не было такого большого скопления перед началом и по окончании занятий в школах. Нужно откорректировать механизмы, - сказал Первышов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре на базе ипподрома открылся молодежный клуб по верховой езде и джигитовке. Первые занятия пройдут сегодня, 6 сентября. Также в клуб набирают новых учащихся. Также сообщалось, что в городе проверят пункты вакцинации в торговых центрах после жалоб на очереди.