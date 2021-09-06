Более 415 тысяч жителей Краснодара вакцинировались от COVID-19

Фото из архива КП

В мире продолжается борьба с коронавирусной инфекцией: набирает темпы массовая вакцинация. Так, в краевой столице прививку от COVID-19 получили уже более 415 тысяч жителей. Данные от Минздрава Кубани накануне были озвучены на совещании под руководством главы города Евгения Первышова.

В крае продолжают работу 60 прививочных пунктов, в которых могут вакцинироваться как жители, так и туристы региона. В Краснодаре 3 пункта на базе поликлиник № № 7, 15 и 25 работают круглосуточно.

- Несмотря на темпы вакцинации, эпидемиологическая обстановка в крае остается напряженной, - подчеркнула начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что необходимое в крае количество вакцинировавшихся увеличили с 60% до 80%. Накануне план по вакцинации был перевыполнен.

Кстати, с наступлением осеннего сезона началась вакцинация и от гриппа. Подчеркивается, что прививку от сезонного заболевания можно получить через месяц после вакцинации от COVID-19.