Дело директора электросетевой компании, который прятал 50 млн на кладбище, передали в суд

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре суд рассмотрит дело директора электросетевой компании. Ранее сотрудник был задержан за взяточничество, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 41-летний заместитель гендиректора электросетевой компании собирался заработать через взяточничество. Путем договоренности с одной коммерческой организацией он получил более 10 миллионов рублей за увеличение мощности потребления энергии.

Позже, узнав, что органами проводится проверка его подчиненного, директор компании предложил ему помощь. За 10 миллионов рублей он собирался уладить вопрос с правоохранителями. Но подопечный, изначально согласившись, понял, что сделка незаконна, и обратился в Следственный комитет.

- В ходе проверки в кабинете директора электросетевой компании обнаружено 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов и 10 экземпляров дорогих брендовых часов. Позже на городском Славянском кладбище найдены еще 50 миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по краю. – Все имущество обвиняемого – это более 74 миллионов рублей и 141 тысячи долларов – арестовано.

Сейчас дело бывшего директора компании передано в суд для рассмотрения. Сам обвиняемый вину признал.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала об обвинении сотрудника полиции Усть-Лабинска, инсценировавшего изъятие наркотиков. Ему вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 4 года.