В Динском районе Кубани закрыли детский сад из-за заболевания детей COVID-19

Фото из архива КП

В Краснодарском крае продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Замечена тенденция частых случаев заболевания среди детей. А в Динском районе накануне закрыли детский сад из-за выявленных заражений, сообщает оперативный штаб края.

В учреждении запланировано провести санитарную обработку. А детей отправили на 2 недели на самоизоляцию.

- Группы в детских садах закрыты и в других муниципалитетах. Это Краснодар, Сочи, Анапа, Выселковский, Динской, Калининский, Курганинский, Новокубанский, Новопокровский, Староминской, Тбилисский, Туапсинский, Крыловский районы. Всего зафиксировано 21 учреждение, - отмечают в краевом оперштабе. – На самоизоляцию переведены и несколько школьных классов, а также две группы Курганинского аграрно-технологического техникума.

Напомним, в крае продолжается вакцинация от COVID-19. Предыдущий региональный план перевыполнен, в связи с чем необходимое количество привитых увеличили с 60 до 80%.