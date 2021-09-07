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Здоровье7 сентября 2021 14:09

Волонтеры-медики проводят лекции о вакцинации от COVID-19 в кубанских вузах

Накануне губернатор края Вениамин Кондратьев обсуждал со студенческой молодежью вопросы встреч с медработниками и создания в университетах пунктов вакцинации
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба администрации региона

Фото: пресс-служба администрации региона

В краснодарских вузах стартовали встречи студентов с волонтерами-медиками. Для учащихся проводят лекции о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В ходе организованных встреч волонтеры уже посетили КубГУ, КубГАУ, КГИК, Академию маркетинга и социально-информационных технологий, филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова. Студентам рассказали о работе в «красной зоне», лечении пациентов, обстановке в реанимациях.

Подчеркивается, что подобные выезды будут организованы не только в вузы, но и учреждения среднего профессионального образования.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала об организации прививочных пунктов в университетах и институтах Краснодарского края. Один из них уже оборудован в Сочинском госуниверситете.