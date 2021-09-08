Дело водителя самоката, сбившего девочку в Сочи, направят в суд

Мужчина сбил ребенка и, не остановившись, поехал дальше

В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю. Накануне он, катаясь на электросамокате по улице Конституции СССР, сбил маленькую девочку. Не остановившись и не посмотрев, что произошло с ребенком, мужчина поехал дальше.

Отец ребенка успел догнать неосторожного водителя. А позже по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

- У ребенка был обнаружен перелом лобной кости. Экспертиза подтвердила это как тяжкий вред здоровью, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ «Неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью», - отмечено в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по краю.

Сейчас собраны все доказательства инцидента. Дело в скором времени направят для рассмотрения в суд. Неосторожному водителю грозит серьезное наказание. Если суд признает его вину, то мужчина может отделаться штрафом до 80 тысяч рублей либо отправиться на исправительные работы на срок до двух лет. Не исключено, что Фемида может вынести и более суровое решение. В этом случае водителю могут ограничить свободу до трех лет, то есть наложить много различных запретов, в том числе и на обычную прогулку. Кроме того, грозит мужчине и арест на срок до полугода.