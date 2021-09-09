В Сочи сгорел двухэтажный барак площадью 370 кв.метров

В Сочи сгорел барак. Фото:@typsochi

Появились уточненные данные о пожаре, который вспыхнул 9 сентября в Сочи. По данным мэрии, сгорел дом барачного типа, расположенные по улице Барановское шоссе, 2. В двухэтажном бараке располагались 7 квартир, в которых проживали около 30 человек. 24 жильца в момент пожара находились дома. С помощью спасателей они были эвакуированы из пылающего здания.

- Пострадавших нет. Собственникам помещений двухэтажной постройки барачного типа администрация готова предоставить необходимую помощь. Пункты временного размещения готовы принять пострадавших, - рассказали в мэрии города-курорта.

Огонь вспыхнул в 6 вечера. Уже через 10 минут на место прибыли подразделения спасателей. Почти два часа огнеборцы сражались с бедствием. К 20.03 пожар удалось полностью ликвидировать.

Этот коттеджный поселок считается элитным среди местного населения. Поэтому у сочинцев возникли предположения, что пострадала «звездная» вилла.