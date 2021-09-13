МЧС региона предупреждает об ухудшении погоды

В некоторых районах края пройдут дожди

В Краснодарском крае прогнозируют дожди. Так, ухудшение погоды ожидается сегодня, 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

На Кубани местами пройдут дожди. Непогода будет сопровождаться шквалистым ветром до 22 метров в секунду.

В частности, ухудшение погоды ожидается в Туапсинском районе. Возможно возникновение смерчей в морской акватории. А глава Крымского муниципалитета Сергей Лесь накануне предупреждал жителей о дождях.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о смерче, прошедшем накануне в море Сочи.

А в Адыгее выпал сильный град. Республику засыпало крупицами размером со спичечный коробок.