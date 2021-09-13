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Общество13 сентября 2021 15:59

Почти 1 миллион вакцины от гриппа доставлено на Кубань

Накануне началась прививочная кампания от сезонного заболевания, уже привилось более 237 тысяч человек
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Краснодарский край поставлено почти 1 миллион вакцины от гриппа. Так, медучреждения Кубани получили 990 тысяч доз прививки от сезонного заболевания. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба администрации региона.

Прививку от гриппа можно сделать в медучреждениях рядом с местом жительства либо в мобильных пунктах. Бесплатную вакцинацию проходят желающие в возрасте от 6 месяцев до 18 лет, пожилые, военные, беременные, работники образования, ЖКХ и медицины, люди с хроническими заболеваниями.

В регионе от гриппа уже защитились 237 тысяч человек, из них 142 тысячи детей. Всего запланировано сделать прививку не менее 60% жителей.

Кстати, в крае продолжается вакцинация от COVID-19. Отметим, что по рекомендации Роспотребнадзора период между получением прививок от гриппа и коронавируса должен составлять 1 месяц. В Краснодаре от COVID-19 уже вакцинировались 423 896 человек.