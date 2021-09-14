В Краснодаре запустят городскую электричку

Проект находится на обсуждении Фото: Артем КИЛЬКИН

В Краснодаре ведется комплексное проектирование новых городских территорий. Сейчас задача – решить проблему транспортной доступности северо-восточной части города. Об этом сообщил первый вице-губернатора края Андрея Алексеенко.

- Представлена концепция транспортной системы северо-восточной части Краснодара, решения по ней должны стать пилотными для города в целом, - сказал Алексеенко.

Власти отметили, что район проектирования ограничен с транспортной точки зрения существующими железными дорогами. И потому решить проблему здесь можно только созданием системы городской электрички.

- На северо-востоке Краснодара предлагается создать шесть станций городской электрички. Вокруг них сформируют пересадочные узлы, к которым подведут линии скоростного трамвая, и другие виды общественного транспорта. Также в проекте предусмотрены перехватывающие парковки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также планируется развязать «узкие места». В городе построят шесть путепроводов. Ранее "Комсомолка" публиковала схемы новой системы общественного транспорта.