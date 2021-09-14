Шесть путепроводов построят в северо-восточной части Краснодара

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В Краснодаре планируют решить проблему транспортной доступности северо-восточной части города. Об этом сообщил первый вице-губернатора края Андрея Алексеенко.

- В северо-восточной части города построят передовой медицинский кластер, здесь же находятся реконструируемый аэропорт Краснодара и перспективная восточная промзона. Район проектирования ограничен с транспортной точки зрения существующими железными дорогами. И потому решить проблему здесь можно только созданием системы городской электрички и строительством новых развязок, - сказал Алексеенко.

В этом районе построят шесть путепроводов. Пять из них перекинут через железные дороги, в том числе для связи с микрорайоном Комсомольским. Также планируется построить транзитную автодорогу "Улица Тихорецкая - аэропорт Краснодар" с тремя комплексами развязок.

Также на северо-востоке пустят городскую электричку.