СК возбудил уголовное дело после избиения двухлетнего мальчика в детском саду Краснодара

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После избиения двухлетнего мальчика в частном детском саду возбудили уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

- Сотрудники частного дошкольного учреждения не обеспечили присмотр за детьми, что привело к получению травм малолетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело, - отметили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ведомства.

Следователи тщательно изучат качество услуг в частном дошкольном учреждении. Расследование продолжается. Глава СК России Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль.

Напомним, 8 сентября в частном детском саду на улице Демьяна Красюка дети избили двухлетнего мальчика, но при этом воспитатели сообщили, что он ударился об столб. Правда обнаружилась после того, как мама посмотрела записи с камер видеонаблюдения. Директор в свою очередь прокомментировал ситуацию так, что драка между детьми - это особенный способ коммуникации.