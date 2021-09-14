Кальянную Краснодара оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер

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Кальянную Краснодара «Щербет» оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер. Накануне в заведение прибыли сотрудники департамента потребсферы Кубани, обнаружив нарушения.

Так, в баре, несмотря на установленный запрет, посетители раскуривали кальяны. А работники заведения обслуживали гостей без использования средств индивидуальной защиты.

- На имя владельца кальянной составлен административный акт. За нарушение антиковидных мер на предпринимателя налагается штраф от 30 до 50 тысяч рублей, - прокомментировали в департаменте потребсферы Кубани.

Напомним, что в регионе режим повышенной готовности продлен до 1 октября.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что еще несколько баров на курортах Кубани оштрафовали за несоблюдение антиковидных мер. Сотрудники департамента потребсферы края оштрафовали некоторые заведения Сочи и Анапы.