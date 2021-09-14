Реверсивное движение на участке трассы «Джубга – Сочи» отложено

Фото: отдел пропаганды регионального ГИБДД

Реверсивное движение на участке трассы «Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия» отложено. Дорожные работы, в связи с которыми регулировались полосы, сейчас идут не на проезжей части. Об этом сообщает Управление дорожного хозяйства.

Движение на участке дороги продолжается так же, как и раньше. А ограничение отсрочено на несколько дней. О введении реверсивного движения будет сообщено позднее.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что в Краснодаре разработают проект по разгрузке трассы М-4 «Дон» в районе Новознаменского. Возведение нового микрорайона может увеличить нагрузку на дороги, сейчас по трассе в день проезжает 81 тысяча авто.