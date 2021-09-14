Новогодние программы в Сочи разработают к середине октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новогодние программы разработают в отелях Сочи к середине октября. Об этом сайту «КП»-Кубань» сообщила руководитель отдела продаж одного из самых крупных туроператоров Краснодарского края, компании «Ривьера-Сочи» Наталья Хилимончик.

- На сегодняшний день бронирование отелей на новогодние каникулы еще не началось, хотя люди нам звонят, интересуются, - сказала руководитель отдела продаж одного из самых крупных туроператоров Краснодарского края, компании «Ривьера-Сочи» Наталья Хилимончик. - В свою очередь, мы ждем предложения от отелей по новогодним турам. Эти программы разрабатываются и будут сформированы к середине октября. Возможно, к этому времени будет понятно и об ограничениях, которые могут быть в связи с коронавирусом. Напомню, что в прошлом году все новогодние туры были отменены.

Кстати, с начала года в Сочи отдохнуло более 5 миллионов человек. Это в разы больше, чем было в 2019 году. А к новому сезону - зимнему, на курорте откроют 25 пляжей. Здесь поставят больше скамеек, на которых можно будет сидеть и смотреть на море.