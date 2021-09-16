Госнаграды в честь 84-летия Кубани вручили выдающимся жителям края

Фото: пресс-служба администрации региона

Государственными наградами в честь 84-летия Краснодарского края накануне наградили выдающихся жителей региона. Медалей за вклад в развитие Кубани удостоены более 17 работников. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, награду «Герой труда Краснодарского края» вручили председателю Общественной палаты региона Любови Поповой, основателю гандбольного клуба «Кубань» Александру Тарасикову и директору «Кубаньбиоресурсы» Михаилу Чебанову. 17 работников сфер образования, медицины, представителей администраций и департаментов удостоены медалей «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» трех степеней.

- Благодарен всем жителям за то, что, несмотря на пандемию, санкции и вызовы, край работает и развивается. Этот результат, который мы показываем в непростых условиях, - результат каждого, за что выражаю благодарность. Лишь вместе мы сможем сделать Кубань лучше и прийти к новым успехам, – отметил губернатор края Вениамин Кондратьев на награждении. Церемония состоялась в краснодарском музыкальном театре «Премьера».

Отметим, что на награждении глава региона объявил о решении присвоить имя генерала Виктора Казанцева скверу «Патриот» в Динском районе. Экс-полпред президента РФ по ЮФО скончался накануне из-за тяжелой болезни.

13 сентября регион отметил 84-летие со дня образования. Годом основания Краснодарского края считается 1937 год. В праздничный день на территории Кубани прошли тематические мероприятия.