Военный вертолет обстреляли в Краснодарском крае

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Неизвестные обстреляли военно-спасательный вертолет, который базируется под Крымском. Там размещена военная часть, аэродром и техника. По предварительной версии, навели ружье на вертушку местные охотники. Они произвели несколько выстрелов по аппарату.

- Обстрел произошел вне пределов войсковой части. Значительных повреждений вертолет не получил, - рассказал «КП» - Кубань» источник в военном следственном отделе СК России по Новороссийскому гарнизону.

Следователи проводят проверку.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что над Краснодаром разлетались военные самолеты. Технику в небе над городом увидели жители разных районов.