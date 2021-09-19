Вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев проголосовал на выборах в Госдуму

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев принял участие в выборах в финальный день голосования 19 сентября. Он отметил, что Кубань входит в 20-ку регионов по активности избирателей.

– Первые два дня голосования прошли в целом спокойно. По информации краевого избиркома, край входит в 20-ку регионов по активности избирателей. Надеюсь, что сегодняшний день и хорошая погода позволят нам не сдавать позиции, – подчеркнул Чагаев.

Вице-губернатор рассказал, что по доброй традиции пришел на участок вместе с семьей.

- Я родился в небольшом городе Краснодарского края, и для нас с детства голосование сопровождалось встречей с друзьями, праздничным настроением, концертами. Жители положительно относятся к избирательной кампании – публикуют позитивные посты о выборах в соцсетях, - написал в соцсетях замглавы региона.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что глава кубанского посёлка свадьбу отметил на избирательном участке.

Также сообщалось, что 19 сентября проголосовали мэр Краснодара Евгений Первышов и председатель городской Думы Вера Галушко.