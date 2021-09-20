Избирком Краснодарского края обнародовал предварительные результаты голосования на выборах в Госдуму

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Избирательная комиссия Краснодарского края опубликовала предварительные результаты голосования в крае на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

По информации избиркома края, большее количество голосов набрала партия «Единая Россия» - 60,92, на втором месте КПРФ – 15,69%, на третьем – Справедливая Россия – 6,18, затем идут партии ЛДПР, «Новые люди» и «Партия пенсионеров».

В Краснодарском округе лидирует мэр города Евгений Первышов, он набрал большее число голосов - 53,4%, вторым идет Иван Жилищников от КПРФ с 18,6%.

Инфографика избиркома края

Также с большим отрывом идет Иван Демченко в Славянском округе – 72,2%. В Армавирском округе лидирует Андрей Дорошенко 68,1%. В Тихорецком - Алексей Езубов 72,8%. В Туапсинском районе - Сергей Алтухов – 63,2%. В Каневском округе - Дмитрий Лоцманов 53,7%. В Сочинском - Константин Затулин с 61,8%. В Красноармейском округе лидирует Дмитрий Ламейкин – 53,6%.

Стоит отметить, что на всех восьми одномандатных округах лидирами стали представители «Единой России».