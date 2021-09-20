Кандидат Владислав Резник победил на выборах в Адыгее

Владислав Резник победил на выборах в Адыгее. Фото: http://duma.gov.ru/

Кандидат от «Единой России» 67-летний Владислав Резник победил на выборах в Адыгее. Он набрал 64,81% голосов. Об этом сообщает избирком республики.

- На втором месте находится кандидат от КПРФ Евгений Салов. У него 12,67% голосов. Третье место досталось представителю справедливороссов Андрею Михайлову, - сообщает избирком Адыгеи.

Теперь биолог по образованию Владислав Резник будет представлять Адыгею в Госдуме. Резник окончил биофак Ленинградского госуниверситета имени А. А. Жданова. В Госдуме он не новичок – там состоит уже 22 года. На прошлых выборах депутатов российского парламента баллотировался как самовыдвиженец и получил 57,41% голосов. В этот же раз его выдвинула «Единая Россия», куда он и вступил.

Кстати, выборы в Адыгее проходили не так гладко, как в Краснодарском крае. В Майкопе, например, председатель участковой избирательной комиссии попалась с пачкой бюллетеней, которые подписала сама за избирателей. Следком Адыгеи проводит проверку.