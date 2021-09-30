Что произошло за ночь 30 сентября: Роскошная яхта Галицкого стала второй в мире по размерам

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Что произошло за ночь 30 сентября 2021. Роскошная яхта Галицкого стала второй в мире по размерам. Судно краснодарского миллиардера и мецената Сергея Галицкого Quantum Blue приняло участие в главном мировом яхт-шоу.

В Сочи 82-летнюю женщину сбило авто такси. Пенсионерка доставлена в больницу для обследования.

В Краснодаре в ДТП пострадали 7 авто. 11-летний пассажир одной из машин доставлен в больницу для обследования.

Первый осенний норд-ост задул в Новороссийске. В ближайшее время ветер усилится.

Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Адлере. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.