В Краснодаре на улице Московской уложили еще 100 метров трамвайного пути

Фото: telegram-канал KRD.ru

В Краснодаре на улице Московской накануне уложили еще 100 метров трамвайного пути. Всего уже оборудовано 1920 метров полотна. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы на объекте ведутся ночью – всего в день запланировано укладывать по 50 метров рельсошпальной конструкции. А трамваи на новой линии пойдут уже в декабре.

Вместе с трамвайным полотном в настоящее время строятся пешеходные переходы на пересечении улиц Московской и им. Петра Метальникова, в том числе и в близи ТЦ «Стрелка».