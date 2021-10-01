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В Анапе на хозяйку дома, в котором при пожаре погибла семейная пара, завели уголовное дело. 66-летнюю женщину обвиняют в ненадлежащем оказании услуг. Об этом «Комсомольской правде» Кубань сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, накануне в одном доме Анапы произошел пожар. В результате возгорания погибли 56-летний мужчина и 55-летняя женщина. Семейная пара снимала жилье, а после трагедии проверка установила нарушения в помещении.

- В доме отсутствовали системы обеспечения пожарной безопасности. Предварительно, причиной возгорания могло быть короткое замыкание. В отношении хозяйки возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.