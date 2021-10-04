Крупный пожар на складах в Анапе потушили

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Крупный пожар вспыхнул в воскресенье, 3 октября, на складах в Анапе. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

На курорте полыхало одноэтажное здание. По предварительным данным, это были склады на улице Омелькова.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 19:55 в воскресенье. Спасатели больше двух часов боролись с огнем. За это время площадь пожара даже увеличилась на 120 кв. м. – с 480 до 600.

В 23:02 пожар был полностью ликвидирован. С огнем боролись от РСЧС 45 человек личного состава, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 34 человека личного состава, 11 единиц техники.