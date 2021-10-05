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Общество5 октября 2021 9:51

Губернатор Краснодарского края взял ситуацию со сходом оползня на контроль

Сдвиг грунта произошел в Сочи ночью 5 октября
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Губернатор Краснодарского края взял ситуацию со сходом оползня, который произошел в сочинском поселке Сергей-Поле, на свой контроль. Об этом Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале.

- Городские и экстренные службы уже работают на месте. Все жильцы домов, находящихся в зоне ЧС, покинули их. Готовы пункты временного размещения. Держу связь с главой Сочи Алексеем Копайгородским. Он ежечасно докладывает о ситуации. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе будут продолжаться дожди, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Напомним, в результате оползня пострадали 20 домов. 30 человек - эвакуированы.