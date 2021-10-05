В Геленджике аэропорт временно ограничил прием самолетов из-за сильного ветра

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Аэропорт Геленджика временно ограничил прием самолетов. Причиной стал сильный ветер, который достигает до 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

- В связи с погодными условиями решено отправлять прибывающие рейсы на запасной аэродром. Уже направлено 4 судна, летевших из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, - прокомментировали в пресс-службе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Новороссийске порывы ветра будут достигать до 32 метров в секунду. Жителей просят оставаться дома.

Непогода пришла и в Сочи: здесь прошли обильные ливни, подтопившие и разрушившие трассы. На территории города-курорта сошли и оползни.