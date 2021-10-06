Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Уголовное дело жительницы Адыгеи, обвиняемой в смерти сына, направят в суд. Накануне завершено расследование обстоятельств трагедии, сообщает СУ СК РФ по Адыгее.

Так, в августе текущего года 24-летняя девушка оставила играть в одиночестве на улице 5-летнего сына. В это время во дворе стояла металлическая дверь, которую накануне выгрузили для дальнейшей установки. Малыш начал играть с конструкцией. В результате дверь упала на ребенка, смертельно ударив по голове.

- В отношении женщины было заведено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Расследование завершено, материалы направлены для утверждения в прокуратуру и дальнейшего рассмотрения в суде, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодарском крае 16-летняя девочка тайком родила в уличном туалете, задушила малыша, а потом умерла сама. У подростка началось кровотечение, и ее не спасли.