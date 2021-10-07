Разработана схема выплат компенсаций пострадавшим от оползня в Сочи

Жители разрушенных коттеджей получат компенсации

В Сочи разработали схему выплат компенсаций жителям коттеджного поселка в Сергей-Поле. Люди потеряли свое имущество 5 октября в результате оползня. Как сообщили в администрации курорта, пострадавшие смогут рассчитывать на 10 тысяч единовременной помощи, а также на 50 или 100 тысяч за частично или полностью утраченное имущество.

Выплаты за потерю домов будут осуществляться немного позже. Специалисты заканчивают работу над нормативно-правовым актом, который объяснит, категорию и суммы компенсаций. Деньги частично будут выделены из бюджета Краснодарского края.

- Самое главное, чтобы все жители, имеющие право на получение выплат, понимали механизм получения компенсации. Специалисты штаба собирают необходимые правоустанавливающие документы на недвижимость и земельные участки. Уже полностью собраны пакеты документов на 22 домовладения, - рассказал глава города Алексей Копайгородский.

По словам специалистов, грунт до сих пор не статичен и продолжает движение. Из опасной зоны были эвакуированы 70 человек. В пунктах временного размещения сейчас находятся три человека. Остальные переехали к родственникам.