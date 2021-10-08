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Общество8 октября 2021 12:41

На Кубани закрыли уголовное дело в отношении сочинца, сбившего девочку на электросамокате

Обе стороны добились примирения, а суд признал случай преступлением небольшой тяжести
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

На Кубани прекратили уголовное дело, фигурантом которого стал житель Сочи. Накануне летом мужчина сбил 1,8-летнюю девочку на электросамокате, после чего поехал дальше. О закрытии дела сообщает пресс-служба краевого суда.

Так, 44-летний мужчина полностью признал свою вину. В свою очередь, отец пострадавшей сообщил, что обвиняемый возместил ущерб, и к нему претензий нет, а пострадавшая находится в нормальном состоянии. Дополнительным фактом стала хорошая характеристика: мужчина участвует в благотворительности.

- При рассмотрении дела суд установил случай преступлением небольшой тяжести. Решено удовлетворить ходатайство и прекратить уголовное дел, основание – примирение сторон, -прокомментировали в пресс-службе краевого суда.