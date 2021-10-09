Умер грудной ребенок, пострадавший в ДТП в Ейске

В больнице умер младенец, попавший в ДТП. Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Ейске умер грудной ребенок, пострадавший в ДТП. 8 октября молодая мать с коляской переходила дорогу по «зебре» на ул. Карла Либкнехта около 14 часов. В это время 66-летний водитель на «Ниссане» не уступил им дорогу и въехал в пешеходов.

Очевидцы сообщали, что от удара коляску отбросило на несколько метров. Женщина получила травмы, но ее жизни ничего не угрожает. Ребенок был госпитализирован в реанимацию, его состояние врачи оценивали как тяжелое. Вечером стало известно, что младенец скончался.

- Пострадавший в аварии ребенок скончался в больнице, - рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

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