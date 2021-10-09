В Краснодаре почтили память освободителей Кубани и участников Битвы за Кавказ в годы ВОВ

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре у мемориала «Вечный огонь» прошла памятная церемония в честь 78-ой годовщины освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику, сообщает пресс-служба администрации города.

Почтить память погибших освободителей пришли представители власти и жители города. На возложении присутствовали исполняющий обязанности главы города Евгений Наумов и председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко, а также Герой Советского Союза Григорий Хаустов, Герой России Евгений Шендрик, начальник Краснодарского высшего военного училища им. Штеменко Игорь Шпырня, руководитель департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края Алексей Горбенко, заместитель руководителя департамента внутренней политики Краснодарского края Оксана Калашникова. Память павших воинов почтили минутой молчания.

Напомним, 9 октября Кубань отмечает 78-ую годовщину со дня освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Войска 56-й разбили врага и к 7 утра вышли на берег Керченского пролива, а за 30 дней боев разгромлено 10 германских и румынских дивизий, четырем нанесен тяжелый урон.

Накануне губернатор Кубани поздравил жителей с памятной датой. А в регионе в этот день в пройдут около полутора тысяч торжественных мероприятий.